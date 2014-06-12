Президент «Энергоатома» избран во Всемирную ассоциацию операторов АЭС

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, соответствующее решение было принято во время заседания совета управляющих ВАО АЭС 4 июня в Будапеште (Венгрия).

Согласно сообщению, с состав совета управляющих ВАО АЭС входят 14 членов, среди которых руководители крупнейших мировых операторов АЭС.

“Очередное заседание совета управляющих ВАО АЭС с участием президента НАЭК «Энергоатом» запланировано провести 4 сентября в Торонто (Канада)”, - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ВАО АЭС считает основной задачей для всех стран, эксплуатирующих АЭС, повышение безопасности и надежности энергоблоков атомных электростанций путем обмена информацией и передачи передового опыта. Руководство ассоциации призывает операторов атомных станций мира к максимальной открытости по отношению к участникам партнерских проверок ВАО АЭС.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Энергоатом» последовательно ведет деятельность по повышению безопасности АЭС. В 2011 году правительство Украины утвердило действующую сегодня Комплексную (сводную) программу повышения уровня безопасности, которая учитывает и меры, сформированные на основе уроков аварии на АЭС "Фукусима". Эта программа финансируется, в том числе и за счет кредитов ЕБРР и «Евратом».

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Справка УНИАН. Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, для того чтобы члены ассоциации могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих атомных станций.