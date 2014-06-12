Россия продолжает пугать Украину отключением газа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Газпром» больше не будет переносить срок перевода Украины на предоплату поставок газа, окончательная дата - 10.00 мск 16 июня», - сказал Миллер.

«Вы знаете, что ввод режима предоплаты в очередной раз был перенесен по просьбе Европейской комиссии, перенесен до 10 часов утра понедельника, 16 июня. Больше уже этот срок переноситься не будет», - подчеркнул он.

По словам Миллера, украинская сторона должна заплатить полностью долги за ноябрь и декабрь 2013 года - это 1,451 млрд долл., а также показать прогресс по оплате долгов за апрель и май - это 500 млрд долл.

«Таким образом, «Газпром» должен увидеть на своем счету до утра понедельника, 16 июня, сумму, переведенную НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 1,951 млрд долл. В противном случае вводится режим предоплаты», - заявил он.

При этом глава "Газпрома" пояснил, что режим предоплаты - это не отключение Украины от поставок российского газа или какие-то ограничения.

«Это поставка газа на Украину в таких объемах газа, которые Украиной оплачены. Если никакие объемы Украиной не будут оплачены, значит, соответственно, поставка газа на Украину - ноль», - заявил Миллер.

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Как сообщал УНИАН, 11 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 долл. за 1 тыс. кубометров, как это было при «президентстве Виктора Януковича».

«Газпром» предложил украинским партнерам такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 долл., конечная цена — 385 долл. за 1 тыс. куб. м», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 долл. за 1 тыс. куб.)

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 11 июня сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.

Справка УНИАН. «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине. В результате цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 дол. за тысячу кубометров с 268,5 дол. в первом квартале этого года. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что на 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд дол.