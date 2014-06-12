«Газпром» грозится подать встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Газпром» подаст встречный иск на «Нафтогаз Украины» в Стокгольмский арбитраж. Во-первых, это, конечно же, неоплата за поставленные объемы газа, в том числе и «бери и плати» за 2012 и 2013 годы», - заявил Миллер.

Он считает, что позиция премьер-министра Украины Арсения Яценюка «сорвала переговоры» с РФ по газу.

«Заявление премьер-министра Украины господина Яценюка было сделано во время трехсторонних консультаций - Европейского Союза, России и Украины. И фактически этим публичным заявлением премьер-министр Украины сорвал трехсторонние консультации», - сказал Миллер.

«Когда в среду, 11 числа, премьер-министр Украины господин Яценюк говорит о том, что никакой основы для достижения договоренностей, кроме вот этой странной и абсурдной позиции украинской стороны, быть не может, договариваться можно только и исключительно на украинских условиях. При этом такого рода заявления, по словам Европейской комиссии, являются абсолютно неуместными. Мы с этим согласны», - добавил он.

По его словам, позиция украинской стороны является и «абсурдной, когда украинская сторона поступает против суверенного права Российской Федерации регулировать цену на поставки газа через механизм экспортных таможенных пошлин».

«Это суверенное право. Право Российской Федерации. Такую позицию украинской стороны иначе, как абсурдной, назвать невозможно. Позиция украинской стороны является ультимативной», - считает он.

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Как сообщал УНИАН, 11 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.

В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий Продан 11 июня на пресс-конференции в Брюсселе по завершению газовых переговоров заявил, что украинская сторона считает политической предложенную Москвой скидку на газ и будет искать ответ в Стокгольмском арбитражном суде.

«К сожалению, сегодня в пакетные договоренности не удалось включить механизм формирования цены, который бы установил справедливую, недискриминационную и неполитичную цену для Украины. На сегодняшний день остается единственный механизм урегулирования ситуации – это получение ответа в арбитражном суде в Стокгольме”, - убежден министр.

