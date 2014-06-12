Эксперт: Единственный способ решить газовый спор с Россией - Стокгольмский арбитраж

Такое мнение высказал независимый эксперт, экс-директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Сапрыкин в комментарии Gordonua.com.

«Если Украина не подаст иск в арбитражный суд, то переговоры будут продолжаться еще много лет и ни к чему не приведут, а Украина никакой пользы от этого не получит. Поэтому единственный способ решения проблемы – иск в арбитражный суд города Стокгольм", – сказал Сапрыкин и подчеркнул: «Без суда переговоры закончатся безрезультатно, максимум, на что пойдет Москва, - установление временной цены на газ».

По словам эксперта, перед подачей иска в арбитраж нужно оплатить долг за предыдущий год, что Украина уже сделала. Дальше, считает он, Киеву платить не стоит.

«Дальнейшая оплата невозможна, поскольку Россия предлагает неадекватную цену в 385 долл, а если мы отказываемся, то она требует платить по 500 долл. Поэтому оплата на второй квартал невозможна и нецелесообразна», – подчеркнул Сапрыкин.

Экперт рассказал, что подобные дела в Стокгольме могут изучаться годами, но Украина может требоваться ускоренного рассмотрения, поскольку "Нафтогаз" «не просто поставляет газ каким-то предприятиям, а обеспечивает газом все население страны».

«Учитывая всю важность процесса, суд может продолжаться меньше года. В ходе рассмотрения этого иска также возможно установление временной цены. Думаю, что Россия станет более уступчивой. Опираясь на опыт многих европейских компаний, могу сказать, что Украина имеет очень высокие шансы на победу», – резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 11 июня премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина отказалась от 100-долларовой скидки на российский газ, поскольку требует изменения контракта.

Украина настаивает на том, что стоимость газа должна составлять 268 долл за тысячу кубометров. В тот же день министр топлива и энергетики Юрий Продан заявил, что у Киева остался единственный шанс урегулировать газовый конфликт – это Стокгольмский арбитраж.