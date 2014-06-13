Соколовский: Украине не нужно было оплачивать долг перед «Газпромом»



Такое мнение высказал экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский в комментарии Gordonua.com.

«Как бы там ни было, но часть долга мы погасили. И если бы даже мы заплатили не 786 миллионов, а один цент, то это было бы для России желаемой целью. Таким образом, де-факто мы признали контракт и поставили Стокгольмский суд в очень сложное положение. Так будет продолжаться бесконечно долго. До перечисления этих денег у нас были высокие шансы на победу в суде, а после их перечисления они существенно уменшились», - считает эксперт.

По его словам, ментальность Стокгольмского суда такова, что прецедентное право применяется очень широко.

«Нельзя было платить ни копейки. Но наш премьер говорит сначала одно, а потом платит деньги. А на эти деньги потом сюда приезжают российские солдаты на танках и убивают наших детей. Вот и вся правда», – заключил Соколовский.

Читайте такжеЭксперт: Единственный способ решить газовый спор с Россией - Стокгольмский арбитраж

Как сообщал УНИАН, 11 июня Россия в третий раз перенесла введение для Украины предоплаты за газ. Теперь названа новая дата – 16 июня.

Украина настаивает, что стоимость российского газа должна составлять 268 долл за тысячу кубометров. Но пока сторонам не удается договориться о цене.

Глава комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Пушков назвал ”наглостью” позицию украинского правительства, согласно которой Украина не соглашается платить за российский газ больше, чем 268 долл за тысячу кубических метров.