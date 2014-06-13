"Газпром" придумал варианты поставок в ЕС в случае "замораживания" транзита через Украину

«Газпром» увеличит объем поставок газа через «Северный поток» в случае возникновения перебоев с транзитными поставками газа в Европу через территорию Украины, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление сделал глава госкорпорации Алексей Миллер. По его словам, компания также может увеличить поставки через газопровод «Ямал-Европа».

Читайте такжеНафтогаз: позиция РФ исключает возможность урегулирования спорных газовых вопросов«Газпром» также начнет увеличивать закачку в подземные хранилища на территории Европейского Союза, чтобы в случае необходимости подстраховаться с поставками для наших европейских потребителей зимой», — отметил Миллер.

Миллер подтвердил намерение продолжить строительство газопровода «Южный поток» с тем, чтобы первые поставки газа напрямую через Черное море в Болгарию начались в декабре 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, 11 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от "политического" предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ на 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

«Россияне сделали нам предложение относительно снижения цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решениям правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.

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В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий Продан 11 июня на пресс-конференции в Брюсселе по завершению газовых переговоров заявил, что украинская сторона подает иск в Стокгольмский арбитраж.

Между тем, «Газпром» заявил, что больше не будет переносить срок перевода Украины на предоплату при поставках российского газа, и в случае не оплаты долга такой механизм будет введен в 10.00 мск 16 июня.