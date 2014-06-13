Украина требует от России рыночной цены на газ и не согласится на "скидку" - Продан

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан назвал неприемлемым предложенный российским монополистом «Газпромом» механизм установления цены на газ, импортируемый в Украину.

Об этом он заявил в ходе общения с послами государств Европейского Союза и США, сообщили УНИАН в департаменте связей с общественностью и СМИ Секретариата КМУ.

По информации министра, наиболее результативным в течение всего хода переговоров был день 2 июня, когда Украина выплатила 786 млн долл. задолженности за потребленный в январе-марте газ. «Но во время третьего раунда переговоров, 9 июня, российская сторона изменила свою позицию и определила новых подход к формированию цены», - цитирует пресс-служба Минэнергоугля министра.

Он напомнил, что предложение российской стороны свелось к предоставлению Украине скидки в 100 долларов за тысячу кубометров путем отказа от экспортной пошлины. Украина, по словам Продана, расценила такое предложение как политически мотивированное и не отвечающее критериям рыночного подхода и справедливости.

Продан подчеркнул, что только рыночная цена является оптимальной для всех сторон, и потому Украина предлагает закрепить такое решение в соответствующих изменениях к контракту «Нафтогаза» с «Газпромом».

«При фиксации такой рыночной цены с 1 апреля, НАК «Нафтогаз Украины» в самые короткие сроки сможет погасить задолженность за уже поставленный природный газ и обеспечить 100% бесперебойные расчеты с «Газпромом» за текущие поставки газа», - заверил Продан и подчеркнул, что в случае, если предложение Украины не будет воспринято, то вопрос будет вынесен на рассмотрение Стокгольмского арбитража.

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Как сообщал УНИАН, такую же позицию ранее озвучили и в Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». В «Нафтогазе» обвинили российского газового монополиста «Газпром» в сознательном срыве достигнутых ранее договоренностей, отказе от компромиссных решений и возвращении к механизму одностороннего формирования цены на топливо

«Переговоры по урегулированию спорных вопросов по поставке российского газа в Украину, которые велись в течение прошлой неделе между представителями НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», оказались безрезультатные из-за внезапного отказа российского правительства от плана, согласованного в рамках второго раунда трехнторонних переговоров с участием ЕС», - говорится в комментарии «Нафтогаза», текстом которого располагает УНИАН.

В НАК подчеркнули, что 9 июня российская сторона снова предложила вернуться к механизму формирования цены в одностороннем порядке посредством регулирования экспортной пошлины, однако это, по мнению специалистов «Нафтогаза», прямо противоречит достигнутым ранее договоренностям.

«Отказ от механизмов одностороннего регулирования цены был принципиальной позицией украинской стороны в течение всего периода переговоров. Таким образом, российская сторона сознательно предложила неприемлемый вариант урегулирования спора, и потому «Нафтогаз» заявляет о сознательном срыве договоренностей с «Газпромом»», - подчеркнули в НАК.

Кроме того, в комментарии «Нафтогаза» отмечается, что российская сторона отказалась рассматривать компромиссный вариант разрешения ситуации, предложенный представителями Европейской Комиссии. При этом в компании подчеркнули, что взаимовыгодным решением стало бы установление рыночной цены на топливо. Это позволило бы «Нафтогазу» импортировать значительные объемы топлива для удовлетворения широкого круга внутренних потребителей, а «Газпрому» - нарастить прибыль.

В «Нафтогазе» также обратили внимание, что прилагают максимум усилий для ведения переговоров с российскими коллегами на корпоративном уровне. «Но при этом мы с сожалением вынуждены констатировать, что продолжение диалога может оказаться невозможным, если российская стороны не изменит свою позицию по одностороннему формированию цены на импортируемый в Украину газ», - говорится в комментарии компании.

Справка УНИАН. Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале июня в трехстороннем формате - Украина, Россия Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл.

Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет установлена российским правительством, которое может в любой момент убрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров.