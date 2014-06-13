Еврокомиссар Эттингер продолжит газовые переговоры с Киевом и Москвой по телефону

Европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер надеется продолжить переговоры с Украиной и Россией в телефонном режиме уже в ближайшие часы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил в пятницу в Люксембурге.

„В ближайшие часы я ожидаю провести телефонные разговоры с Москвой и Киевом. Мы намерены продолжать эти переговоры, и мы хотим продолжать их завтра”, - сказал Эттингер.

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