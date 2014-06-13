Еврокомиссар Эттингер продолжит газовые переговоры с Киевом и Москвой по телефону
13:09, 13 июня 2014Энергетика
0
Еврокомиссар Эттингер продолжит переговоры в телефонном режиме в ближайшие часы.
REUTERS
Европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер надеется продолжить переговоры с Украиной и Россией в телефонном режиме уже в ближайшие часы.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил в пятницу в Люксембурге.
„В ближайшие часы я ожидаю провести телефонные разговоры с Москвой и Киевом. Мы намерены продолжать эти переговоры, и мы хотим продолжать их завтра”, - сказал Эттингер.
Читайте такжеУкраина требует от России рыночной цены на газ и не согласится на "скидку" - Продан
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter