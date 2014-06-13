Украина планирует закупать газ у европейских компаний по цене ниже $326

Европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров, и Украина планирует согласиться на эти предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе пресс-конференции глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

«Мне на стол сейчас ложатся предложения от крупных европейских компаний, которые предлагают поставлять газ из Европы ниже даже этой цены (326 долл. за тысячу кубометров - УНИАН). Мы будем покупать этот газ», - сказал Коболев.

В то же время он отметил, что даже эта цена является высокой. «По нашему мнению, неплохой вариант предложила Еврокомиссия – диапазон цен 268 – 385 долл. Средняя цена - 326 долл. Но мы считаем (цену) все равно достаточно высокой», - отметил глава «Нафтогаза».

При этом он уточнил, что Еврокомиссия предлагала «Газпрому» установить цену для Украины в 326 долл. как временную - на период до полутора лет. Однако российский монополист наотрез отказался от этого предложения, настаивая на цене в 385 долл. с учетом предложенной ранее 100-долларовой скидки.

Читайте такжеРоссия отказалась говорить с Украиной о газе до 16 июня – деньги вперед

Также Коболев заверил, что "Нафтогаз" рассматривает возможность предоставления "Газпрому" государственных гарантий по платежам за уже отобранное топливо.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки до 30 млрд куб. м газа. Наиболее перспективным маршрутом является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.

