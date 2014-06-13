Россия отказалась говорить с Украиной о газе до 16 июня – деньги вперед

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь министра энергетики Российской Федерации Ольга Голант.

«Переговоров до 10.00 мск 16 июня мы не планируем. Если Украина переводит деньги – значит будет один разговор, если не переводит, включается режим предоплаты. Пока мы ждем понедельника 10.00, а дальше будем решать», - сказала Голант.

По ее словам, в случае погашения задолженности, будут продолжены переговоры.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что его компания больше не будет переносить срок перевода Украины на предоплату при поставках российского газа, и в случае не оплаты долга такой механизм будет введен в 10.00 мск 16 июня.

По словам Миллера, украинская сторона должна заплатить полностью долги за ноябрь и декабрь 2013 года - это 1,451 млрд долл., а также показать прогресс по оплате долгов за апрель и май - это 500 млрд долл.

«Таким образом, «Газпром» должен увидеть на своем счету до утра понедельника, 16 июня, сумму, переведенную НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 1,951 млрд долл. В противном случае вводится режим предоплаты», - заявил он.

При этом глава «Газпрома» пояснил, что режим предоплаты - это не отключение Украины от поставок российского газа или какие-то ограничения.

«Это поставка газа в Украину в таких объемах газа, которые Украиной оплачены. Если никакие объемы Украиной не будут оплачены, значит, соответственно, поставка газа в Украину - ноль», - заявил Миллер.

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Как сообщал УНИАН, переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале июня в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. Во время переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за 1 тыс. кубометров.

Сегодня, 13 июня, глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров, и Украина планирует согласиться на эти предложения.

Кроме того, он заверил, что "Нафтогаз" рассматривает возможность предоставления российскому монополисту "Газпрому" государственных гарантий по платежам за уже отобранное топливо.