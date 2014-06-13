Украина выплатит «Газпрому» $1,9 млрд при установлении временной цены в $326

Украина готова погасить перед «Газпромом» газовый долг в размере 1,9 млрд долл. при условии достижения договоренности с российской стороной об установлении временной цены на топливо в 326 долл. за тыс. кубометров.

Об этом журналистам заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

"Да мы готовы выплатить 1,9 млрд долл. при достижении договоренности о промежуточной цене на газ в 326 долл.", - сказал он.

В то же время Коболев сообщил, что «Нафтогаз» переплатил «Газпрому» за поставки газа в предыдущих годах, начиная с 2009 года, когда был заключен скандально известный контракт.

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«Эта переплата имела место из-за того, что цена на природный газ … не соответствовала рыночной и была следствием злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением на рынке природного газа. Украинская сторона считает абсолютно корректным ставить под вопрос размер так называемой задолженности ( более 5 млрд долл. по данным «Газпрома» - УНИАН), а мы это называем не оплаченным счетом за газ, который был поставлен ранее. Размер такой переплаты существенно превышает суммы не оплаченных счетов», - сказал Коболев.

Как ранее сообщал УНИАН, переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале июня в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент убрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров.