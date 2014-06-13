Украина выставит на аукционы 18 разрешений на добычу сланцевого газа

Государственная служба геологии и недр Украины в течении 2014-2015 гг. выставит на аукционы 18 специальных разрешений (лицензий) на недропользование месторождений газа сланцевых толщ.

Данные лицензии числятся в списке участков, которые ведомство выставит на аукционы в течение двух лет.

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Согласно документу, Госгеолслужба планирует реализовать две лицензии в Днепропетровской области, семь — в Харьковской области и девять — в Полтавской.

Кроме этого, ведомство намерено реализовать на аукционах 7 лицензий на месторождения природного газа и нефти.

Справка УНИАН. 24 января 2013 года было подписано соглашение между компанией Shell и ООО «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

ООО «Надра Юзовская» создано государственной НАК «Надра Украины» (90%) и малоизвестной компанией «СПК-Геосервис» (10%).

5 ноября 2013 года было подписано соглашение по разработке месторождения сланцевого газа на западе Украины (Львовская и Ивано-Франковская обл.) между американской нефтегазовой компанией Chevron и ООО «Надра Олесская», которая также частично принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

В 2010-2011 годах Госгеолслужба реализовала 951 спецразрешение на недропользование на сумму 431 млн грн, в том числе на разработку 10 перспективных нефтегазоносных месторождений с оценочными запасами на уровне 45 млн тонн условного топлива.