В Европе рассказали, почему приостановили переговоры по «Южному потоку»

Европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер утверждает, что переговоры с Россией по «Южному потоку» приостановлены из-за того, что Москва обжаловала во Всемирной торговой организации европейское законодательство по единому рынку в энергетический сфере.

Как передает собственный корреспондент агентства УНИАН, об этом он сообщил в пятницу в Люксембурге по завершении заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам.

"Мы получили мандат от государств-членов относительно переговоров с российской стороной. Но по состоянию на сейчас они не проходят из-за того, что российская сторона обратилась в ВТО: они поставили под вопрос европейское законодательство о соответствии единого рынка (ЕС в энергетике) правилам ВТО", - сказал Эттингер.

Как сообщал УНИАН, российский газопровод «Южный поток» должен транспортировать российский газ в страны Южной и Средней Европы по дну Черного моря, минуя территорию Украины. Европейский Союз не поддерживает этот проект. В самой России среди ведущих политиков звучали заявления о том, что «Южный поток» экономически не выгоден Москве и что его главная цель - политическая.

8 июня стало известно, что премьер-министр Болгарии Пламен Орешарски распорядился приостановить работы в рамках проекта по строительству газопровода "Южный поток" для проведения консультаций с Еврокомиссией.

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В Еврокомиссии считают, что двусторонние договоры РФ с европейскими странами-транзитерами - Австрией, Болгарией, Венгрией и Словенией - нарушают законодательство ЕС. В начале июня Еврокомиссия предложила приостановить строительство газопровода «Южный поток» до тех пор, пока он не будет соответствовать нормам третьего энергопакета.

«Есть запрос от Европейской комиссии, и мы останавливаем дальнейшую работу по проекту в связи с этим запросом, и в зависимости от консультаций с Брюсселем будет приниматься решение», - цитирует издание слова премьера.

Ранее Эттингер заявлял, что проект газопровода "Южный поток" не продвинется, пока Россия не изменит свой курс относительно политического кризиса в Украине.

«Мы возобновим переговоры в случае, когда российский партнер снова будет соблюдать нормы международного права и будет готов к конструктивному сотрудничеству на основе нашего энергетического законодательства», - отметил Эттингер.

По его словам, «в обстановке почти гражданской войны на востоке Украины и притом, что Москва не признает правительство Киева, мы наверняка ни к чему не придем в наших переговорах».