Яценюк поручил готовиться к отключению газа, Украина подает в суд на «Газпром»

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил профильным министерствам, областным государственным администрациям и руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с понедельника, 16 июня, переходить на план функционирования энергетической отрасли в условиях прекращения поставок российского газа.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина.

Кроме того, НАК «Нафтогаз Украины» и Министерству юстиции поручено завершить процедуру подготовки к защите интересов Украины в отношениях с российским газовым монополистом «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде.

«Премьер-министр также обратился к руководству Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики относительно установления экономически обоснованных тарифов на транспортировку природного газа по территории Украины, – говорится в сообщении Секретариата Кабмина. – Министерству иностранных дел и Министерству энергетики и угольной промышленности поручено довести до ведома стран-членов ЕС и США информацию о сознательном срыве российской стороной переговоров по поставкам газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» и отказе от конструктивного предложения украинской стороны, отвечающего позиции Европейской комиссии».

Комментируя свое решение, глава правительства подчеркнул: «В связи с сознательным и односторонним отказом Российской Федерации от урегулирования конфликта осуществляется подрыв энергетической безопасности Украины и Европейского Союза».

Как сообщал УНИАН, Минэнерго РФ сегодня, 13 июня, заявило, что с 10:00 16 июня в отношении Украины может быть введен режим предоплаты за газ, импортируемый в Украину, если не будет погашена задолженность за поставленное топливо.

Вместе с тем, украинская сторона заявляет, что готова погасить долг в объеме 1,9 млрд долл. сразу же, как только будет установлена справедливая и рыночная цена за топливо. Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале июня в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. Во время переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долл. за тысячу кубометров с учетом скидки 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за 1 тыс. кубометров.

Сегодня, 13 июня, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров и Украина планирует согласиться на эти предложения.

Справка УНИАН. Ставка платы за транзит российского через территорию Украины на 2013 год прогнозировалась на уровне 3,1 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. В первом квартале 2012 года транзитная ставка составляла 3,08 долл., во втором - 3,11 долл., в третьем и четвертом — 3,12 долл. Согласно договору между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите природного газа от 2009 года, транзитная ставка рассчитывается в зависимости от цены на газ. Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2014 год прогнозирует транзит газа через территорию Украины на уровне 82 млрд кубометров.