Украина летом обеспечит себя газом внутренней добычи - глава "Нафтогаза"





Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в эфире 24 телеканала, собщает finance.bigmir.net.

"Фактически до октября мы будем ощущать себя достаточно комфортно. В настоящее время объем газа, который добывается в Украине, приблизительно равен объему потребления. При снижении потребления его даже будет чуть больше", - сказал Коболев.

По его словам, в случае не нахождения компромисса с Газпромом, Украина до начала октября 2014 года должна найти решения для снижения потребления природного газа с помощью максимального использования альтернативных источников энергии в зимний период, а также по максимуму использовать возможности реверсных поставок из Европы. "Есть варианты как это делать, есть четкий план действий", - отметил Коболев.

Читайте такжеЯценюк поручил готовиться к отключению газа, Украина подает в суд на «Газпром»

Напомним, Украина и Россия при посредничестве Европейской комиссии провели несколько раундов переговоров, но так и не смогли прийти к компромиссному решению. Еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер предлагает завтра, 14 июня, главам Нафтогаза Украины и Газпрома провести двухстороннюю встречу, где будет определена дата очередного раунда трехсторонних переговоров.

Одновременно премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже поручил профильным ведомствам готовиться к отключению поставок природного газа с 16 июня 2014 года.