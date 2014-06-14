Украина готовится к полному отключению газа - Коболев

"Мы готовимся к сценарию наихудшему, полный ноль", — заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире "24 телеканала", передает РИА Новости.

Премьер-министр Арсений Яценюк в пятницу вечером поручил профильным министерствам, руководству НАК "Нафтогаз Украины" и областным государственным администрациям переходить на план функционирования энергетической отрасли, предусматривающий прекращение поставок российского газа с понедельника.

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В четверг глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" должен получить от "Нафтогаза Украины" к 10.00 16 июня 1,9 миллиарда долларов, в противном случае в отношении поставок газа в Украину будет введен режим предоплаты.