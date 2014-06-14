«Газпром» анонсировал новый формат газовых переговоров с Украиной

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Российская позиция на переговорах с Украиной по газу остается предельно четкой и последовательной. Мы готовы искать компромиссы, но давить на нас бесполезно. Наши подходы к решению накопившихся проблем уже не раз озвучены. Сейчас готовится новая встреча в Киеве, которая пройдет в другом формате, отличном от предыдущих консультаций. Посмотрим, что она даст»,- сказал Куприянов.

Как сообщал УНИАН, еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер предложил провести двустороннюю встречу между НАК «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом» 14 июня в Киеве.

13 июня премьер-министр Арсений Яценюк поручил профильным министерствам, облгосадминистрациям и руководству «Нафтогаза» с 16 июня переходить на план функционирования энергетической отрасли в условиях прекращения поставок российского газа.

Минэнерго РФ 13 июня заявило, что с 10.00 16 июня в отношении Украины может быть введен режим предоплаты за газ, импортируемый в Украину, если не будет погашена задолженность за поставленное топливо.

Украинская сторона заявляет, что готова погасить долг в объеме 1,9 млрд долл., как только будет установлена справедливая и рыночная цена за топливо.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале июня в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. На переговорах Россия предложила Украине газ по цене 385 долл. за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл.

Однако Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тысячу кубометров.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров, и Украина планирует дать согласие на эти предложения.

