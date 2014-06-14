В Киеве начались газовые переговоры между главами "Нафтогаза" и "Газпрома"

Как передает корреспондент УНИАН, в переговорах также принимают участие министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан и Еврокомиссар Гюнтер Эттингер.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прибыл в гостиницу «Хилтон» около 20.50.

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За 20 минут до появления Миллера на встречу прибыл министр Продан. В интервью журналистам он заявил, что в ходе переговоров российская сторона может поменять свою позицию по цене на газ.

«А вы знаете, российская делегация может поменять свои подходы (по газовому вопросу - УНИАН), но пока вы знаете какие результаты», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил профильным министерствам, областным государственным администрациям и руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с понедельника, 16 июня, переходить на план функционирования энергетической отрасли в условиях прекращения поставок российского газа.

Поручение премьера прозвучало после заявлений о срыве украинско-российских переговоров по газу, проводившихся с начала июня. Во время переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долл. за тысячу кубометров с учетом скидки 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за 1 тыс. кубометров. 13 июня, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров и Украина планирует согласиться на эти предложения.