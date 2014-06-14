Российская делегация спешно покинула переговоры по газу в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, глава делегации - руководитель российского газового монополиста "Газпрома" покинул отель без объяснения причин. Как сообщал УНИАН, в Киеве в гостинице «Хилтон» проходил очередной раунд переговоров по урегулированию газового спора между главами Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома».

В переговорах также принимали участие министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан и Еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Глава «Газпрома» Алексей Миллер прибыл в гостиницу «Хилтон» около 20.50. За 20 минут до появления Миллера на встречу прибыл министр Продан. В интервью журналистам он заявил, что в ходе переговоров российская сторона может поменять свою позицию по цене на газ.

Ранее, в пятницу, 13 июня, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил профильным министерствам, областным государственным администрациям и руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с понедельника, 16 июня, переходить на план функционирования энергетической отрасли в условиях прекращения поставок российского газа. Поручение премьера прозвучало после заявлений о срыве украинско-российских переговоров по газу, проводившихся с начала июня. Во время переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долл. за тысячу кубометров с учетом скидки 100 долл.

Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за 1 тыс. кубометров. 13 июня, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров и Украина планирует согласиться на эти предложения.