Переговоры по газу перенесены на утро воскресенья – министр

Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан. «Пока решение не найдено. Стороны в очередной изложили свои предложения, решение не найдено. Еврокомиссар Эттингер предложил продолжить переговоры завтра», - сказал Продан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, в Киеве в гостинице «Хилтон» проходил очередной раунд переговоров по урегулированию газового спора между главами Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома».

В переговорах также принимали участие министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан и Еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Однако по истечение трех часов российская делегация спешно покинула газовые переговоры без объяснения причин.