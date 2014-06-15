Газовые переговоры возобновятся сегодня вечером - СМИ

Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС возобновятся в Киеве в 19:00 воскресенья (в 20.00 по московскому времени), сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как отмечает агентство, в воскресных переговорах примут участие еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, министры энергетики двух стран, а также глава "Газпрома"Алексей Миллер.

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Как сообщал УНИАН, 14 июня, в Киеве в гостинице «Хилтон» проходил очередной раунд переговоров по урегулированию газового спора между главами Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома».

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В переговорах также принимали участие министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан и Еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Однако по истечение трех часов российская делегация спешно покинула газовые переговоры без объяснения причин.