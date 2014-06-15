В госдуме заявляют о необходимости перейти к санкциям против Киева

Об этом в интервью одному из российских телеканалов заявил председатель комитета госдумы по международным делам Алексей Пушков, пишут "Ведомости".

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«Считаю, что Россия должна переходить к санкциям против Украины. На мой взгляд, пора прекращать всякие переговоры по газу. Считаю неуместными переговоры в Киеве в условиях, когда там атакуют российское посольство, власть практически молчит, милиция бездействует, министр иностранных дел оскорбляет российского президента. Переговоры? Эти переговоры надо заканчивать. И надо прекращать поставки газа в Украину», - сказал Алексей Пушков.

По его убеждению, санкции нужно вводить, «потому что ничего не меняется». «Степень агрессивности в наш адрес в Киеве только нарастает. Нам пора заканчивать всякие разговоры о партнерстве и переходить к другой политике», - подчеркнул депутат.

Также Алексей Пушков заявил, что США заинтересованы в нарастании конфликта между Украиной и Россией, создании атмосферы холодной войны, которая позволит США «выстроить под себя» все европейские страны.

«Невозможно бесконечно делать ставку на переговоры, когда противоположная сторона занимается постоянной политической агрессией», - отметил Алексей Пушков.