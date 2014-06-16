ЕС предложил Киеву и Москве решение газового спора. Украина - согласна

Украинская сторона готова принять эти предложения. Позиция россиян не известна, так как на то время делегация отсутствовала, сообщает европейская комиссия.

В частности, основными пунктами данного пакета является то, что Украина оплатит 1 миллиард долларов непосредственно в понедельник. "Неоплаченные счета, которые остаются, должны быть оплачены за шесть дополнительных платежей, так что все открытые долги выплачиваются до конца года. Счета за будущие поставки будут выплачиваться своевременно в соответствии с договором", - отмечает ЕК.

Что касается цены, то она будет соответствовать форме, состоящий из летних и зимних цен. "Зимой цена будет 385 долларов США за 1000 куб. м, а летом цена составит 300 долларов США или на несколько долларов больше", - предполагает Эттингер.

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"Украинская сторона готова принять это, но на данный момент российские партнеры не присутствовали. Комиссия убеждена, что решение еще возможно, и в интересах всех заинтересованных сторон снова сесть вместе", - отмечается в сообщении.

Позиция российской стороны заключается в том, чтобы немедленно было уплачено 1,9 млрд. долларов США, а общая стоимость газа составляла 385 долларов США.