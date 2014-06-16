Еврокомиссия все еще убеждена в возможности Украины и РФ договориться по газу

Еврокомиссия все еще убеждена в возможности достижения соглашения между Россией и Украиной по оплате поставок российского газа после завершившихся переговоров в Киеве, передает «Газета.Ru» со ссылкой на France-Presse.

Читайте такжеГазовые переговоры не дали результата: "Газпром" ждет денег от Украины до утраКак сообщается, Еврокомиссия «убеждена, что решение все еще возможно и это в интересах всех сторон».

В Еврокомиссии «подумают над следующими шагами и над тем, когда снова созвать все стороны».

Читайте такжеУкраина готова к ограничению поставок газа и планирует оспорить в суде контракт с РФВ Киеве около 1:30 часов понедельника, 16 июня, безрезультатно завершились трехсторонние газовые переговоры, по итогам которых "Газпром" подтвердил крайний срок (до 10 утра 16 июня), в который он ожидает получить от Украины долг за поставки газа.

Между тем, глава Минэнерго Украины Продан заявил, что Украина готова к ограничению поставок «голубого топлива». Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев подтвердил готовность украинской государственной компании обратиться в Стокгольмский арбитражный суд с требованием пересмотра газового контракта с российским «Газпромом».

Читайте такжеВ госдуме заявляют о необходимости перейти к санкциям против Киева