Ситуация в Ираке взвинтила цены на нефть

На мировых торгах в понедельник, 16 июня, цены на нефть растут на фоне ситуации в Ираке, передает Bloomberg.

Так, августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures уже поднялись до 113,06 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на NYMEX увеличилась до 107,34 доллара за баррель.

Читайте такжеДостройка нефтепровода "Одесса-Броды" усложняется - польский премьерКак полагают аналитики, происходящее на рынке - спекулятивные колебания, основанные на негативных ожиданиях инвесторов, но если ситуация в Ираке будет усугубляться, говорят то мировой экономике грозят гораздо более серьезные последствия. Они окажут давление на компании, инвестировавшие в Ирак. В их числе практически все мировые гиганты, включая ExxonMobil, BP, Shell, Total и др.

Движение "Исламское государство Ирака и Леванта", которое связывают с "Аль-Каидой", ведет наступление на столицу Ирака - Багдад. Боевики уже захватили ряд крупных городов страны.

Читайте такжеОбама отказался отправлять войска в ИракИрак занимает вторую позицию по объему добычи нефти среди стран ОПЕК (в мае добывал в среднем 3,3 млн баррелей в сутки). Разведанные запасы нефти в Ираке оцениваются в 150 млрд баррелей - 9% мировых запасов.