"Газпром" ввел для Украины предоплату за газ

«Газпром» перевел Украину на предоплату поставок российского газа. Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании.

«Сегодня с 10.00 по московскому времени «Газпром», в полном соответствии с действующим контрактом, перевел НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок газа», - говорится в сообщении.

Решение принято по причине неплатежей «Нафтогаза Украины».

Утверждается, что просроченная задолженность компании за поставленный российский газ составляет 4,458 млрд долларов: 1,451 млрд долларов за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 млрд долларов - за апрель-май 2014 года.

По предварительному счету за июнь платежи также не поступали.

«С сегодняшнего дня украинская компания получает российский газ только в оплаченных объемах», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российская делегация 15 июня поздно вечером покинула газовые переговоры, которые продолжались около трех часов в Киеве.

12 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что его компания больше не будет переносить срок перевода Украины на предоплату при поставках российского газа, и в случае не оплаты долга такой механизм будет введен в 10.00 мск 16 июня. По словам Миллера, украинская сторона должна заплатить полностью долги за ноябрь и декабрь 2013 года - это 1,451 млрд долларов, а также показать прогресс по оплате долгов за апрель и май - 500 млн долларов.

«Таким образом, «Газпром» должен увидеть на своем счету до утра понедельника, 16 июня, сумму, переведенную НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 1,951 млрд долларов. В противном случае вводится режим предоплаты», - заявил Миллер. Он пояснил, что режим предоплаты - это не отключение Украины от поставок российского газа или какие-то ограничения.

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13 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил профильным министерствам, облгосадминистрациям и руководству «Нафтогаза» с 16 июня переходить на план функционирования энергетической отрасли в условиях прекращения поставок российского газа.

Поручение премьера прозвучало после заявлений о срыве украинско-российских переговоров по газу, которые проводились с начала июня. Во время переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долл. за тысячу кубометров с учетом скидки 100 долл. Однако Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене в 268 долл. за 1 тыс. кубометров.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер предложил пакетное решение газового спора между Киевом и Москвой. Основными пунктами пакета является то, что Украина оплатит 1 млрд долларов непосредственно 16 июня. «Оставшиеся неуплаченные счета должны быть оплачены за шесть дополнительных платежей, так что все открытые долги платятся до конца года. Счета за будущие поставки будут выплачиваться своевременно в соответствии с договором», - отмечает Еврокомиссия.

Цена будет отвечать форме, состоящей из летних и зимних цен. «Зимой цена будет 385 долларов США за 1000 кубометров, а летом цена составит 300 долларов США либо на несколько долларов больше», - отметил Эттингер. Украинская сторона готова принять это предложение.