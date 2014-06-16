"Газпром" подал иск к "Нафтогазу" на $4,5 млрд

«Газпром» обратился в Стокгольмский международный арбитраж с иском к НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании задолженности в размере 4,5 млрд долл. США в связи с ненадлежащим исполнением НАК «Нафтогаз Украины» своих обязательств по Контракту № КП от 19.01.2009 купли-продажи природного газа в 2009–2019 годах (Контракт), накопленной этой компанией значительной задолженностью за поставленный по Контракту природный газ и отсутствием платежей в счет текущих поставок.

Об этом говорится на сайте компании "ОАО "Газпром".

С 10:00 московского времени 16 июня 2014 года ОАО «Газпром» будет поставлять природный газ НАК «Нафтогаз Украины» только в том объеме, который был предварительно оплачен в соответствии с условиями Контракта.

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В сообщении также говорится, что НАК «Нафтогаз Украины» обязана обеспечить транзит природного газа в третьи страны в полном соответствии с условиями действующего Контракта № ТКГУ от 19.01.2009 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» перевел Украину на предоплату поставок российского газа. Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании.

«Сегодня с 10.00 по московскому времени «Газпром», в полном соответствии с действующим контрактом, перевел НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок газа», - говорится в сообщении.

Решение принято по причине неплатежей «Нафтогаза Украины».