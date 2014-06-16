В «Газпроме» уверяют, что продолжают поставлять газ для Европы через Украину

В «Газпроме» заявляют, что продолжают поставлять газ для Европы через территорию Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Читайте такжеРоссийский фондовый рынок рухнул. Акции "Газпрома" уже потеряли более 2%

«Объемы газа, предназначенные для европейских потребителей, подаются в полном соответствии с контрактными значениями, и НАК «Нафтогаз Украины» по контракту на транзит газа обязан обеспечить их бесперебойную доставку до пунктов сдачи», - сказал Куприянов.

Он подчеркнул, что по состоянию на данный момент никаких платежей от НАК «Нафтогаз Украины» оплачено не было.

«По всем графам мы видим нули. Соответственно, в этих оплаченных объемах «Нафтогаз» получает газ от «Газпрома», - сказал Куприняов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, в «Газпроме» заявили о переводе Украины на предоплату поставок российского газа.

«Сегодня с 10.00 по московскому времени «Газпром», в полном соответствии с действующим контрактом, перевел НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок газа», - говорится в сообщении компании.