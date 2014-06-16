Производство нефти в США достигло максимума за 44 года

Производство нефти в США достигло максимума за последние 44 года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Предыдущий пиковый показатель был зафиксирован в 1970 году. Как отмечает газета, объем нефтедобычи снижался в течение сорока лет, а для перелома тенденции понадобилось только пять лет роста.

Читайте такжеСитуация в Ираке взвинтила цены на нефтьВ апреле 2014 года США производили 11,27 млн баррелей нефти и конденсатов в сутки. В 1970 году данный показатель составлял 11,3 млн баррелей в сутки. По последним данным, объем добычи уже превысил этот пик.

Читайте такжеЭкспорт российской нефти в Европу сократилсяИздание обращает внимание, что в нынешнем производстве доля газоконденсатных жидкостей увеличилась по сравнению с 1970 годом. Что касается нефти-сырца, то в апреле 2014 года США производили в среднем 8,3 млн баррелей в сутки, что по-прежнему ниже пикового показателя 44-летней давности (10 млн баррелей в сутки).