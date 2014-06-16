"Нафтогаз" подал встречный иск к "Газпрому", но уже на $6 млрд

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпром» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма, говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Компания (НАК «Нафтогаз» - УНИАН) требует установления справедливой и рыночной цены на газ, который ОАО «Газпром» поставляет в Украину», - говорится в сообщении НАКа.

В тоже время, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев подтвердил УНИАН, что иск в отношении пересмотра газового контракта от 2009 года был подан сегодня.

«Да, подали», - сказал Коболев.

Читайте такжеРоссийский фондовый рынок рухнул. Акции "Газпрома" уже потеряли более 2%

Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть — до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млдр долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

«В иске также содержится требование взыскать с ОАО «Газпром» переплату за газ, который российский монополист поставлял НАК «Нафтогаз Украины» с 2010 года. По оценкам компании, такая переплата составляет 6 млрд долл. США», - подчеркивается в сообщении украинского энергохолдинга.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» обратился в Стокгольмский международный арбитраж с иском к НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании задолженности в размере 4,5 млрд долл. США за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент убрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цена, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.