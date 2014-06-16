"Газпром" начал ограничивать поставки газа Украине

Российский "Газпром", в понедельник, 16 июня, утром объявивший о переводе поставок газа Украине в режим предоплаты, начал ограничивать подачу топлива с 10.00 МСК, сказал Reuters источник в "Газпроме".

"Украинский объем ограничиваем с 10 утра, как договаривались", - сказал источник.

Читайте также"Газпром" ввел для Украины предоплату за газПредставитель "Укртрансгаза" сообщил Reuters по телефону, что "на данный момент режим работы газотранспортной системы Украины не изменен".

"(Система) работает в обычном режиме. Если будут переключения со стороны России, его придется менять", - сказал он.

Читайте также"Газпром" подал иск к "Нафтогазу" на $4,5 млрд Пресс-служба "Нафтогаза" пока не комментирует перевод поставок российского газа на предоплату.

Читайте также"Нафтогаз" подал встречный иск к "Газпрому", но уже на $6 млрд"Газпром" сообщил 16 июня, что перевел "Нафтогаз Украины" на предоплату поставок газа с 10.00 МСК из-за "хронических неплатежей" и хочет взыскать с Киева газовый долг в размере $4,5 миллиарда через Стокгольмский суд.