Москва отказалась от предложения Еврокомиссии по решению газового спора с Киевом

Россия отказалась от пакетного предложения Европейской Комиссии по решению газового спора между Киевом и Москвой.

Об этом сообщили УНИАН в Еврокомиссии.

Напомним, европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер предложил пакетное решение газового спора между Киевом и Москвой.

Основными пунктами данного пакета является то, что Украина оплатит 1 млрд долларов непосредственно 16 июня. «Оставшиеся неуплаченные счета должны быть оплачены за шесть дополнительных платежей, так что все открытые долги платятся до конца года. Счета за будущие поставки будут оплачиваться своевременно в соответствии с договором», - отмечает ЕК.

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Что касается цены, то она будет отвечать форме, которая состоит из летних и зимних цен. «Зимой цена будет 385 долларов США за 1000 кубометров, а летом цена составит 300 долларов США либо на несколько долларов больше», - предполагает Эттингер.

Сегодня, 16 июня, в «Газпроме» заявили о переводе Украины на предоплату поставок российского газа.