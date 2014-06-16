В "Нафтогазе" подтвердили ограничение "Газпромом" подачи газа

Российский газовый монополист «Газпром» ограничил подачу газа для Украины и на текущий момент по территории Украины идет только транзитный газ в сторону Европейского Союза, сообщил в ходе заседания правительства глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«Сегодня в 10 утра "Газпром" полностью ограничил подачу газа в Украину. Украина газ для своих нужд не получает», - сказал Коболев, добавив, что на текущий момент по территории Украины проходит только транзитный газ.

При этом он отметил, что на текущий момент в подземных газовых хранилищах Украины находится порядка 14 млрд кубометров топлива.