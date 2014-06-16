Яценюк объяснил, почему газовые переговоры прошли безуспешно
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что вчерашне-сегодняшние газовые переговоры свидетельствуют о том, что российская сторона не была настроена договариваться изначально.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая экстренное заседание правительства.
“Мы собрали сегодня экстренное заседание Кабинета министров Украины по вопросу энергетической безопасности Украины, а если правильно сформулировать, то это вопрос национальной безопасности Украинского государства”, - подчеркнул глава правительства.
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“Вчера, а точнее уже сегодня до утра, мы проводили переговоры с российскими соседями. Эти переговоры завершились ничем, и было сразу понятно, что Россия не приехала договариваться”, - подчеркнул Яценюк.
Как сообщал УНИАН, российская делегация 15 июня поздно вечером покинула газовые переговоры, которые длились около трех часов в Киеве.
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Сегодня, 16 июня, в «Газпроме» заявили о переводе Украины на предоплату поставок российского газа.
Справка УНИАН. Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались еще в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 дол. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент забрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 дол. за тыс. кубометров - цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.
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Требования Украины также заключаются в том, чтобы отойти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ - путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.