Террористы захватили главный офис компании Ахметова в Донецке - СМИ

Сегодня был захвачен главный офис ДТЭК в Донецке, находящийся по улице Челюскинцев 161.

Об этом сообщает сайт "Новости Донбасса" со ссылкой на сотрудников ДТЭК.

Компания Corum Group (ранее "Горные машины") не эвакуирует сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Все предприятия компании работают в штатном режиме.

Часть работников офиса Corum Group ранее была переведена на удаленную работу, в связи с осложнившейся ситуацией в Донецке.

Читайте такжеBBC: Ахметов останется в Киеве "до стабилизации ситуации в Донецке"

Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) бизнесмена Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.