Террористы захватили главный офис компании Ахметова в Донецке - СМИ

12:44, 16 июня 2014
Энергетика
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В других компаниях в связи с захватом объявлена эвакуация сотрудников. 

REUTERS

Сегодня был захвачен главный офис ДТЭК в Донецке, находящийся по улице Челюскинцев 161.

Об этом сообщает сайт "Новости Донбасса" со ссылкой на сотрудников ДТЭК. 

Компания Corum Group (ранее "Горные машины") не эвакуирует сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Все предприятия компании работают в штатном режиме.

Часть работников офиса Corum Group ранее была переведена на удаленную работу, в связи с осложнившейся ситуацией в Донецке.

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Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) бизнесмена Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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