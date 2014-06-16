Украина не будет дотировать "Газпром" на $5 млрд в год - Яценюк

Премьер-министр Арсений Яценюк считает высокими шансы Украины добиться позитивного решения по газовому спору с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Об этом он заявил, выступая на заседании Кабинета министров 16 июня.

«Считаем, что судебные перспективы у нас очень и очень высокие, – сказал глава правительства. - Наше решение по защите Украины, нашей независимости и наших граждан является единственно верным. На российское давление мы поддаваться не будем. И по ночам с ними всякие бумаги подписывать не будем,потому что эти бумаги могут миллиардами долларов вылезти. Прозрачные публичные переговоры мы провели, и дальше мы проводим нашу политику в том же формате - честно, открыто, прозрачно, на рыночных условиях вместе с позицией европейских партнеров».

Также он заявил, что Украина не будет ежегодно дотировать «Газпром» на сумму более 5 млрд долл., именно столько, по мнению украинской стороны, «Нафтогаз» переплачивает за поставки российского топлива по завышенным ценам.

«Мы не будем дотировать российский «Газпром». Украинцы не будут вытягивать из карманов 5 млрд долл. США в год, чтобы Россия покупала на эти средства оружие, танки, самолеты и бомбила украинскую территорию», – сказал премьер.

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В связи с тем, что «Газпром» с 16 июня перевел «Нафтогаз» на предоплату за будущие поставки газа, и ограничил до нуля поставки «голубого» топлива Украине, премьер-министр Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, совместно с Минюстом, подготовить законопроект о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

Присутствовавший на заседании правительства министр энергетики Юрий Продан сообщил, что Украина в полной мере обеспечивает транзит российского газа своей территорией к европейским потребителям.

В свою очередь, выступающий следом за министром энергетики глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что компания обращается к Европейской комиссии с просьбой способствовать полному открытию блокируемого «Газпромом» газового коридора со стороны Словакии, по которому Украина ежегодно может получать до 30 млрд кубометров природного газа.

Также глава «Нафтогаза» заявил, что на сегодняшний день немецкая компания предлагает Украине газ по цене около 300 долл. за тысячу кубометров, что значительно ниже цены российского топлива.