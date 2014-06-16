Кабмин готовит законопроект о чрезвычайном положении в энергетике

Предложенный Украиной компромисс по установлению рыночной цены на поставляемый в Украину природный газ был отклонен российской стороной по политическим мотивам, а поведение российской стороны – часть плана по уничтожению Украины, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

«Совершенно понятно, что поведение российского "Газпрома" (по срыву газовых переговоров - УНИАН) – это часть разработанного плана, который начался с аннексии Крыма, террористов в Донбассе, поставок оружия Россией и отправки российских бандитов на территорию Украины, – сказал премьер. – Газовая агрессия, экономическое давление, и вот сейчас российская сторона запретила ввоз украинской аграрной продукции на свой рынок, финансовое давление, и самое главное – срыв какого-либо мирного процесса».

По словам Яценюка, Украина продемонстрировала всему миру готовность к компромиссу. «Мы были готовы к компромиссу. Общий компромисс, наработанный ЕС и Украиной, был отклонен россиянами исключительно по политическим мотивам. Все, что предлагалось нами, – не то, что рыночно, а прибыльно не только для "Газпрома», - заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что теперь Минэнергоугля, Минюст, МИД и НАК «Нафтогаз Укрианы» должны принять все меры для защиты национальных интересов в Стокгольмском суде.

«Я поручаю отправить правительственную делегацию в Брюссель и страны – члены ЕС с четким разъяснением украинской позиции. Также прошу Минэнергоугля и Минюст подготовить проект закона о чрезвычайном положении в энергетическом секторе. Мы должны готовиться к самым сложным временам», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, российская делегация 15 июня поздно вечером покинула газовые переговоры, которые длились около трех часов в Киеве.

Сегодня, 16 июня, в «Газпроме» заявили о переводе Украины на предоплату поставок российского газа. Также «Газпром» обратился в Стокгольмский международный арбитраж с иском к НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании задолженности в размере 4,5 млрд долл. США.

«Нафтогаз» подал встречный иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж и требует взыскать 6 млрд долл. переплаты.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" подтвердили ограничение "Газпромом" подачи газа

Справка УНИАН. Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались еще в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 дол. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент забрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 дол. за тыс. кубометров - цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы отойти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ - путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.