ЕС все еще надеется, что Россия согласится на газовый компромисс с Украиной

Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на сегодняшнее заявление комиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

"На пресс-конференции в Вене Эттингер дал понять, что хочет проведения очередного раунда трехсторонних переговоров еще в июне. Призвал российскую сторону еще раз обдумать предложенный Еврокомиссией компромиссный вариант с возможностью незначительных его изменений", - отмечает РАР, которое ссылается также на информацию репортеров ряда других агентств.

Еврокомиссар также отметил, что киевские власти заверили в готовности выполнять свои обязательства по транзиту газа в Европу, сообщив, что, по его данным, в украинских хранилищах накоплено 12 млрд кубометров газа.

В то же время он призвал накапливать газ в европейских хранилищах из-за возможных проблем с доставками, которые могут возникнуть зимой.

Читайте также"Газпром" начал ограничивать поставки газа Украине

Как сообщал УНИАН, российские власти отказались поддержать согласованный в ночь на понедельник между Евросоюзом и Украиной вариант разрешения газового спора и с сегодняшнего утра впервые в истории ввели в действие систему предоплаты газовых поставок для Украины.

Пакетное решение газового спора между Киевом и Москвой предусматривает погашение украинскими власти 1 млрд долл. долга за ранее поставленный газ уже сегодня, остальную сумму - до конца текущего года и введение двух цен на газ: 385 долларов за тысячу кубометров зимой и около 300 долларов летом.

"Газпром" сегодня также подал в Стокгольмский арбитраж с требованием вернуть 4,5 млрд долл. за поставленный газ, а Украина выступила со встречным иском на сумму 6 млрд долл.

«Нафтогаз» подал встречный иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж и требует взыскать 6 млрд долл. переплаты.

Евросоюз, который половину российского газа получает через Украину, начал трехсторонние переговоры с Украиной и Россией по разрешению газового спора в начале мая, и с этого времени состоялись 6 раундов разговоров, которые не завершились позитивным результатом.



