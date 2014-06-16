Медведев назвал условие для продолжения диалога с Украиной по газу

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет, что Россия готова продолжить диалог с Украиной по газу при условии погашения задолженности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минэнерго Александром Новаком.

«Я думаю, мы не должны закрывать возможностей для диалога. Если все-таки наши коллеги в Украине доводы рассудка начнут слышать лучше, вернутся к обсуждению, подчеркиваю, сверхльготных, весьма преференциальных предложений, с которыми выступила российская сторона, я думаю, что мы будем готовы к продолжению переговоров, но, конечно, при условии погашения задолженности в полном объеме», - сказал Медведев.

По его словам, украинской стороне были предложены «сверхльготные условия, даже если сравнивать их с периодом газового сотрудничества предыдущего президентства».

«Тем не менее, они на эти условия не пошли и, по сути, искусственно создали газовый кризис. Это прискорбно, это действительно пахнет шантажом. Я думаю, что, в конечном счете, это ударит по интересам украинской экономики», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, российская делегация 15 июня поздно вечером покинула газовые переговоры, которые длились около трех часов в Киеве.

Сегодня, 16 июня, НАК «Нафтогаз Украины» подала иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. «Нафтогаз» требует установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» поставляет в Украину».

В «Газпроме» заявили о переводе Украины на предоплату поставок российского газа и о подаче встречного иска к «Нафтогазу Украины» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались еще в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долларов. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент забрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долларов за тыс. кубометров - цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы отойти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ - путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.