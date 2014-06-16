Миллер: мы предложили Украине отказаться от принципа «бери или плати» при цене газа $385

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что предложил Украине отказаться от принципа «бери или плати» в 2014 году при цене газа 385 долл. за тыс. куб. м.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Мы сделали предложение нашим украинским коллегам отказаться от условия «бери или плати». Действительно положение экономики Украины тяжелое и мы понимаем, что НАК «Нафтогаз Украины» тяжело и невозможно обеспечивать отбор нашего газа в объемах минимального годового контрактного количества… Сначала мы говорили, что это может быть 34 млрд куб. м, потом - 27 млрд куб. м, в конечном итоге мы решили и сделали предложение о том, что украинская сторона при цене 385 долл. за тыс. куб. м может брать тот объем в 2014 году, который сочтет для себя комфортным», - сказал Миллер.

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По его словам, таких условий не было при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче.

При этом он сообщил, что в ходе переговоров российская сторона заявила, что готова предоставить гарантии, что снижение цены на 100 долл. за тыс. куб. м меняться не будет.

«В конечном итоге, нами было сделано предложение о том, что российская сторона готова предоставить гарантии, что размер скидки 100 долл. за тыс. куб. м не будет меняться до конца действия контракта – до конца 2019 года», - сказал Миллер.