Украина привлечет американцев и европейцев к модернизации ГТС
Яценюк поручил подготовить законопроект о привлечении американских и европейских инвесторов к модернизации украинской ГТС
Глава правительства Украины Арсений Яценюк поручил в кратчайшие сроки подготовить проект закона о возможности привлечения инвесторов из Европы и США к модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы при условии ее 100%-ного сохранения в государственной собственности. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания правительства в понедельник, 16 июня.
«Мы обратились в Европейскую комиссию, к нашим европейским партнерам и США с предложением общей модернизации и эксплуатации украинкой ГТС. В парламент необходимо вносить закон, который даст возможность привлечь наших европейских и американских партнеров к эксплуатации и модернизации украинской ГТС», - сказал Яценюк.
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Он также напомнил о необходимости незамедлительно установить экономически обоснованные тарифы на транспортировку российского газа и ускорить выполнение правительственного распоряжения о создании акционерных обществ «Украинские газовые хранилища» и «Украинские магистральные трубопроводы».
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