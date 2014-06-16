Украина привлечет американцев и европейцев к модернизации ГТС

Глава правительства Украины Арсений Яценюк поручил в кратчайшие сроки подготовить проект закона о возможности привлечения инвесторов из Европы и США к модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы при условии ее 100%-ного сохранения в государственной собственности. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания правительства в понедельник, 16 июня.

«Мы обратились в Европейскую комиссию, к нашим европейским партнерам и США с предложением общей модернизации и эксплуатации украинкой ГТС. В парламент необходимо вносить закон, который даст возможность привлечь наших европейских и американских партнеров к эксплуатации и модернизации украинской ГТС», - сказал Яценюк.

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Он также напомнил о необходимости незамедлительно установить экономически обоснованные тарифы на транспортировку российского газа и ускорить выполнение правительственного распоряжения о создании акционерных обществ «Украинские газовые хранилища» и «Украинские магистральные трубопроводы».

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