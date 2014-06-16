Россия угрожает увеличить поставки газа в Европу в обход Украины

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, что в случае несанкционированного отбора газа Украиной Россия увеличит поставки в Европу по обходным газопроводам, в компании создан штаб для контроля транзита.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"В компании "Газпром" начал работать оперативный штаб, который будет заседать ежедневно. В оперативном штабе будет анализироваться ситуация с поставками газа для европейских потребителей. Мы на границу России и Украины будем поставлять газа ровно столько, сколько запрашивают наши партнеры из Европы. На сегодняшний день заявка транзитом через Украину составляет чуть больше 185 млн куб. м", - сказал Миллер.

По его словам, если будет фиксироваться, что часть газа остается в Украине - "можно это называть несанкционированным отбором, можно еще какими-то жесткими определениями", то в этом случае будут увеличиваться поставки через "Северный поток" и "Ямал-Европа".

При этом он отметил, что на данный момент нет никаких проблем с транзитом российского газа через Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, в «Газпроме» заявили о переводе Украины на предоплату поставок российского газа и о подаче иска к «Нафтогазу Украины» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» подала иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с требованием установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» поставляет в Украину.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались еще в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долларов. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент забрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долларов за тыс. кубометров - цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы отойти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ - путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.