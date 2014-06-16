Баррозу призывает Украину и Россию найти компромисс по газу

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу считает приемлемыми для Украины и России предложения европейского комиссара по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера по урегулированию спорных газовых вопросов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Баррозу сказал, выступая на форуме "Европа после кризиса", который проходит сегодня в Сантандере (Испания).

"Это приемлемые предложения и дают гарантии для России вернуть деньги, которые задолжала Украина, а Украине - получать газ за приемлемой, близкой к рыночной цене", - заявил Баррозу.

В этой связи президент ЕК призывает обе стороны "найти компромисс, потому что это выгодно для обеих стран".

Как сообщал УНИАН, европейский комиссар по вопросам энергетики Эттингер предложил пакетное решение газового спора между Киевом и Москвой.

Основными пунктами данного пакета является то, что Украина уплатит 1 млрд долларов непосредственно 16 июня. «Оставшиеся неуплаченные счета должны быть оплачены за шесть дополнительных платежей, так что все открытые долги платятся до конца года. Счета за будущие поставки будут выплачиваться своевременно в соответствии с договором», - отмечает ЕК.

Что касается цены, то она будет отвечать форме, которая состоит из летних и зимних цен. «Зимой цена будет 385 долларов США за 1000 кубометров, а летом цена составит 300 долларов США либо на несколько долларов больше», - допускает Эттингер.

«Украинская сторона готова принять это, но в данный момент российские партнеры не присутствуют. Комиссия убеждена, что решение еще возможно, и в интересах всех заинтересованных сторон - снова сесть вместе», - отмечается в сообщении ЕК.

Читайте также"Нафтогаз" подал встречный иск к "Газпрому", но уже на $6 млрд

На сегодняшний день позиция российской стороны заключается в том, чтобы немедленно было уплачено 1,9 млрд долларов США, а общая стоимость газа составляла 385 долларов.

Сегодня, 16 июня, в «Газпроме» заявили о переводе Украины на предоплату поставок российского газа.