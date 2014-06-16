Миллер: без выплаты части долга Украина не получит газа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Деньги перечисляются по конкретным счетам. Они должны погасить задолженность. Первым шагом является погашение задолженности. Если кто-то думает о том, что долги останутся позади, а теперь мы будем платить просто вперед - это не так. Задолженность должна быть погашена", - сказал Миллер.

"Ни в коем случае не будет ситуации, когда 4,5 млрд долл. остались позади и непонятно, когда мы их получим", - сказал он.

При этом глава "Газпрома" подчеркнул, что речь идет не обо всем долге, а о 1,951 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, в «Газпроме» заявили о переводе Украины на предоплату поставок российского газа и о подаче иска к «Нафтогазу Украины» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» подала иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с требованием установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» поставляет в Украину.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались еще в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долларов. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент забрать эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долларов за тыс. кубометров - цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы отойти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ - путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

