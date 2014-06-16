Словакия пока не видит проблем с транзитом российского газа через Украину

Оператор газотранспортной системы Словакии, компания Eustream, после перевода «Нафтогаза» компанией «Газпром» на предоплату не зафиксировала нарушений в транзите российского газа через территорию Украины.

«По состоянию на 10:00 утра (по местному времени – УНИАН) 16 июня 2014 года Eustream не зафиксировал снижения давления или объемов газа на компрессорной станции «Велки Капушаны» на границе с Украиной», – говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, украинская сторона подтвердила заявленные на текущий день объемы транзита российского топлива в том же количестве.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа.

При этом на сегодняшний день позиция российской стороны заключается в том, чтобы немедленно было оплачено 1,9 млрд долл., а стоимость газа составляла 385 долл. за тыс. куб. м

Всего, по мнению "Газпрома", общая задолженность Украины за поставленный российский газ составляет 4,455 млрд долл.: 1,454 млрд долл. - за ноябрь-декабрь 2013 года и 3 млрд долл. - за апрель-май 2014 года.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев ранее заявлял, что Украина готова погасить газовый долг перед «Газпромом» в размере 1,9 млрд долл. при условии достижения договоренности с российской стороной об установлении временной цены на топливо в 326 долл. за тыс. кубометров.