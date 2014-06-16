«Газпром» уверен, что Европа не сможет обеспечить реверс газа в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Миллер заявил на пресс-конференции в Москве.

«То, что касается реверса. Так называемый кольцевой реверс, так называемый полуаферистичный реверс - физический реверс газа в Украину никакие европейские поставщики украинским поставщикам обеспечить не могут. Все, что мы на сегодня фиксируем как реверс, мы на это внимательно смотрим – Украина распоряжается российским газом в трубе как своим. Прав она таких не имеет. Собственность российский газ в украинской трубе не меняет. Пункты сдачи российского газа - за пределами территории Украины», - сказал Миллер.

«Имеет ли Украина право распоряжаться нашим газом на своей территории как своим? Вопрос – нас об этом кто-то спрашивает, с нами консультации на эту тему кто-то проводит или господин Яценюк такого рода схемы придумывает и планирует? Могли бы спросить и собственников газа», - сказал Миллер.

«Самое интересное, что буквально в течение нескольких последних дней мы отфиксировали очень любопытную динамику. По одному из ГИСов (газоизмерительная станция - УНИАН) последняя информация - реверсные поставки ноль, по другому ГИСу - реверсные поставки уменьшились. Мы будем наблюдать, хотим понять, что это значит, может быть, это и положительная динамика», - добавил он.

«То, что будет делать российская сторона, об этом уже говорил президент РФ Владимир Путин. Будут вводиться ограничения по поставкам через Украину, через те ГИСы, где фиксируются такого рода схемы», - отметил Миллер.

По его словам, речь может идти о кольцевом реверсе — трубы на границе закольцовываются и российский газ гоняется по кругу.

«Один счетчик показывает, что газ уходит на территорию ЕС, другой – что этот же газ приходит на территорию Украины, но никаким потребителям ни в городе Киеве, ни в Харькове, Донецке, Луганске, Одессе – этот газ не приходит физически, а физически им идет наш газ, российский, и возникает вопрос, какое вы право имеете распоряжаться в своей трубе? Он наш», - заявил Миллер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, в 10 часов утра «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

В связи с тем, что «Газпром» с 16 июня перевел «Нафтогаз» на предоплату за будущие поставки газа и ограничил до нуля его поставки в Украину, Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством юстиции подготовить законопроект о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

Присутствовавший на заседании правительства министр энергетики Юрий Продан сообщил, что Украина в полной мере обеспечивает транзит российского газа по своей территории к европейским потребителям.

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что компания обращается к Европейской комиссии с просьбой способствовать полному открытию блокируемого «Газпромом» газового коридора со стороны Словакии, по которому Украина ежегодно может получать до 30 млрд кубометров природного газа.

Также глава «Нафтогаза» заявил, что на сегодняшний день немецкая компания предлагает Украине газ по цене около 300 долл. за тысячу кубометров, что значительно ниже цены российского топлива.

«Сейчас цены на топливо в Европейском Союзе с учетом объемов транзита намного ниже, нежели те, на которых настаивает российская сторона», - подчеркнул глава «Нафтогаза».





