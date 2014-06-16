Украинская делегация завтра летит в Европу для переговоров по реверсу газа

Украинская правительственная делегация завтра, 17 июня, отбывает в Европу для проведения переговоров с европейскими компаниями об организации реверсных поставок газа в Украину.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина, об этом заявил глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Украине сейчас предлагают дешевый газ, дешевле даже 350 долларов, 320 долларов. Это европейские компании, которые владеют ресурсом и готовы его поставить в Украину. Наверное, пришло время это сделать», - цитирует Коболева департамент Секретариата Кабмина.

При этом Коболев подчеркнул, что «Нафтогаз» уже работает по схеме организации газовых поставок с немецкой компанией RWE и французской «Газ де Франс», но «есть предложения и от других компаний».

«Если немецкая компания может покупать газ по 300 долл., может, есть смысл, чтобы покупала немецкая компания и хранила газ в хранилищах Украины. Зачем «Нафтогазу» покупать газ даже по 385 долларов, если другие его покупают дешевле?» - отметил Коболев.

При этом он подчеркнул, что наряду с обоснованной ценой должен быть и обоснованный тариф на транспортировку газа. «Там есть несколько важных компонентов. Кроме самого тарифа, важно внедрить его правильную структуру, которая позволит «Укртрансгазу» получать львиную долю доходов независимо от того, какой объем газа идет через Украину», - сказал чиновник, отметив, что этот вопрос неоднократно обсуждался с «Газпромом».

Ранее глава правительства Арсений Яценюк поручил сформировать правительственные делегации, которые должны отправиться в страны ЕС с целью разъяснить ситуацию вокруг поставок газа и украинскую позицию в этом вопросе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, в 10 часов утра российский монополист «Газпром» отключил Украине поставки газа и ввел режим предоплаты поставок топлива. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам.