Россия хочет проложить в Крым ответвления от "Южного потока"

Власти РФ склоняются к строительству ответвления от "Южного потока" для снабжения Крыма, газопровод может быть построен за счет ОАО "Газпром" в течение двух лет, сообщил РИА Новости министр по делам Крыма Олег Савельев.

Ранее озвучивалось два варианта газоснабжения Крыма. Гендиректор крымского предприятия "Черноморнефтегаз"Андрей Ильин в мае заявлял, что планируется строительство газопровода в Крым через Кубань пропускной способностью до 2 миллиардов кубических метров, которое должно быть завершено к январю 2016 года.

Также был предложен вариант строительства газопровода из Анапы (начало морской части "Южного потока"), в таком случае его длина составит всего 110 километров, а стоимость будет существенно меньше краснодарского - чуть более 200 миллионов долларов.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

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17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.