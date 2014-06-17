ЕС 20 июня обсудит украинский вопрос по газу - Елисеев





Об этом в эфире Свободы слова заявил представитель Украины при ЕС Константин Елисеев, сообщает Обозреватель.

"Европейский Союз разочарован тем, что не удалось добиться компромисса. Но они не падают духом, продолжаются активные внутренние консультации. Уже готовится созыв специальной газовой координационной группы на пятницу, куда будут приглашены представители Украины для того, чтобы рассматривать, что делать дальше", - отметил Елисеев.

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"Европейский Союз понимает, что у этого кризиса есть политический подтекст. Европейский Союз понимает, что Украина хочет остаться надежным транзитером газа. Европейский Союз понимает, что проблемы Украины - это проблемы ЕС. Поэтому они будут пытаться делать все возможное, чтобы преодолеть это недоразумение", - добавил представитель Украины.