Глава "Нафтогаза" рассказал, как будет работать компания в новых условиях

Об этом в эфире "Свобода слова" рассказал глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Есть несколько направлений по которым будет работать Нафтогаз. Что можно сделать: во-первых, это помощь в диверсификации источников поставок, создание условий для внутренней добычи. Его быстро поднять нельзя. Быстро определенные действия можно сделать, но если мы уже решили сделать прозрачный европейский рынок газа, то надо думать о перспективе, если делаем закон, давайте введем туда вещи, которые еще давно планировали.

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Последнее направление - финансовое: приведение в порядок долгов, балансировка цен", - сказал Коболев.