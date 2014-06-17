Глава "Нафтогаза" рассказал, как будет работать компания в новых условиях
02:00, 17 июня 2014Энергетика
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После отключения газа Россией "Нафтогаз" будет работать по направлениям: диверсификации источников поставок голубого топлива, создание условий для внутренней добычи и приведение в порядок долгов.
Глава "Нафтогаза" рассказал, как будет работать компания в новых условиях
Об этом в эфире "Свобода слова" рассказал глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Есть несколько направлений по которым будет работать Нафтогаз. Что можно сделать: во-первых, это помощь в диверсификации источников поставок, создание условий для внутренней добычи. Его быстро поднять нельзя. Быстро определенные действия можно сделать, но если мы уже решили сделать прозрачный европейский рынок газа, то надо думать о перспективе, если делаем закон, давайте введем туда вещи, которые еще давно планировали.
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Последнее направление - финансовое: приведение в порядок долгов, балансировка цен", - сказал Коболев.
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